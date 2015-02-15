Сокол - Крылья Советов

|18 тур
|8 ноября, суббота
|17:30
|Крылья Советов
|2:1
|Сокол
|2 тур
|12 июля, суббота
|19:00
|Сокол
|0:1
|Крылья Советов
|18 тур
|8 ноября, суббота
|17:30
|Крылья Советов
|2:1
|Сокол
|2 тур
|12 июля, суббота
|19:00
|Сокол
|0:1
|Крылья Советов
|1/16 финала
|31 октября, четверг
|19:00
|Сокол
|1:1
(3:1)п
|Крылья Советов
|27 тур
|26 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Сокол
|6 тур
|7 апреля, воскресенье
|00:00
|Сокол
|0:0
|Крылья Советов
|22 тур
|18 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Сокол
|8 тур
|5 мая, суббота
|00:00
|Сокол
|1:0
|Крылья Советов
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тюмень
|3
|1
|2
|0
|2:1
|+1
|5
|2.
|Крылья Советов
|3
|1
|1
|1
|4:3
|+1
|4
|3.
|Енисей
|3
|1
|1
|1
|2:4
|-2
|4
|4.
|Сокол
|3
|1
|0
|2
|3:3
|0
|3