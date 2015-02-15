Введите ваш ник на сайте

Сокол - Крылья Советов

15.02.2015, Воскресенье, 11:15 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ, 2 тур Сокол - Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2014/2015)
18 тур
8 ноября, суббота 17:30 Крылья Советов 2:1 Сокол
2 тур
12 июля, суббота 19:00 Сокол 0:1 Крылья Советов
Россия. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
31 октября, четверг 19:00 Сокол 1:1
(3:1)п		 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
26 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Сокол
6 тур
7 апреля, воскресенье 00:00 Сокол 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
22 тур
18 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Сокол
8 тур
5 мая, суббота 00:00 Сокол 1:0 Крылья Советов
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 3 1 2 0 2:1 +1 5
2. Крылья Советов 3 1 1 1 4:3 +1 4
3. Енисей 3 1 1 1 2:4 -2 4
4. Сокол 3 1 0 2 3:3 0 3
...
  • Читайте нас: 