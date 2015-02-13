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Расписание матчей
Kубок ФНЛ
Енисей - Сокол
Енисей - Сокол: обзор матча 13 февраля 2015
Енисей
13.02.2015, пятница, 13:45
Россия. Кубок ФНЛ, группа C, 1 тур
1 : 0
Завершен
Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Енисей - Сокол
Красные карточки
0
0
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0
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
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3 : 0
08.11.2026
Сочи
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1 : 2
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