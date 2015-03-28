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Кюрасао - Монтсеррат

28.03.2015, Суббота, 03:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 раунд , первый матч Кюрасао - Монтсеррат
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