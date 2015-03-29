Введите ваш ник на сайте

Бермудские острова - Багамские острова

29.03.2015, Воскресенье, 21:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 раунд , ответный матч Бермудские острова - Багамские острова
Первый матч: 5 - 0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 26 марта, четверг 02:30 Багамские острова 0:5 Бермудские острова
...
  • Читайте нас: 