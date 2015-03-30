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Каймановы острова - Белиз

30.03.2015, Понедельник, 03:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 раунд , ответный матч Каймановы острова - Белиз
Первый матч: 0 - 0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 26 марта, четверг 05:00 Белиз 0:0 Каймановы острова
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