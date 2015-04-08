Наполи - Лацио

|1/2 финала
первый матч
|4 марта, среда
|22:45
|Лацио
|1:1
|Наполи
|33 тур
|13 апреля, воскресенье
|17:00
|Наполи
|4:2
|Лацио
|14 тур
|2 декабря, понедельник
|23:59
|Лацио
|2:4
|Наполи
|31 тур
|3 апреля, воскресенье
|14:30
|Наполи
|4:3
|Лацио
|12 тур
|14 ноября, воскресенье
|14:30
|Лацио
|2:0
|Наполи
|32 тур
|3 апреля, суббота
|17:00
|Лацио
|1:1
|Наполи
|13 тур
|22 ноября, воскресенье
|17:00
|Наполи
|0:0
|Лацио
|27 тур
|8 марта, воскресенье
|17:00
|Наполи
|0:2
|Лацио
|8 тур
|26 октября, воскресенье
|17:00
|Лацио
|0:1
|Наполи