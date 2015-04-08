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Судьи
Главный судья:
Даниэле Орсато (Чио)

Наполи - Лацио

08.04.2015, Среда, 21:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Италия. Кубок, 1/2 финала , ответный матч Наполи - Лацио
Первый матч: 1 - 1
Италия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 4 марта, среда 22:45 Лацио 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2014/2015)
19 тур
18 января, воскресенье 14:30 Лацио 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 17:00 Наполи 4:2 Лацио
14 тур
2 декабря, понедельник 23:59 Лацио 2:4 Наполи
Италия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
29 января, среда 23:45 Наполи 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
24 тур
9 февраля, суббота 23:45 Лацио 1:1 Наполи
5 тур
26 сентября, среда 22:45 Наполи 3:0 Лацио
Италия. Серия А (2011/2012)
31 тур
7 апреля, суббота 23:00 Лацио 3:1 Наполи
12 тур
19 ноября, суббота 23:45 Наполи 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
31 тур
3 апреля, воскресенье 14:30 Наполи 4:3 Лацио
12 тур
14 ноября, воскресенье 14:30 Лацио 2:0 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
32 тур
3 апреля, суббота 17:00 Лацио 1:1 Наполи
13 тур
22 ноября, воскресенье 17:00 Наполи 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Наполи 0:2 Лацио
8 тур
26 октября, воскресенье 17:00 Лацио 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Лацио 2:1 Наполи
19 тур
20 января, воскресенье 17:00 Наполи 2:2 Лацио
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