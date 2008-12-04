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Расписание матчей
Валенсия - Брюгге
Валенсия - Брюгге: обзор матча 04 декабря 2008
Валенсия
04.12.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа G, 4 тур
1 : 1
Завершен
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