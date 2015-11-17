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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Нидерланды
Германия - Нидерланды: онлайн-трансляция 17 ноября 2015
Германия
17.11.2015, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Перенесен
Нидерланды
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Германия - Нидерланды
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Германия
Нидерланды
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
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Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
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