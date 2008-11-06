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Расписание матчей
Славия - Астон Вилла
Славия - Астон Вилла: обзор матча 06 ноября 2008
Славия
06.11.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа F, 2 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
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Статистика матча Славия - Астон Вилла
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Матчи команд
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Информация о матче
Помощники судьи:
Фриксос Петру
Михалис Сотириу (оба - Кипр)
Делегат:
Кеннет Таллингер (Швеция)
Стадион:
Фортуна Арена
Посещаемость:
20322 из 21000 зрителей (96%)
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