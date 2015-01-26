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Урал - Уфа

26.01.2015, Понедельник, 17:00 мск Товарищеские матчи Урал - Уфа
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
8 тур
20 сентября, суббота 12:00 Уфа 0:1 Урал
Россия. ФНЛ (2012/2013)
30 тур
30 апреля, вторник 18:00 Уфа 0:2 Урал
14 тур
2 октября, вторник 17:00 Урал 4:0 Уфа
Россия. Кубок (2012/2013)
1/32 финала
2 сентября, воскресенье 17:00 Уфа 0:1 Урал
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