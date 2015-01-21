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Россия (мол.) - ЮАР (мол.)

21.01.2015, Среда, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион СКК "Петербургский" Кубок Содружества, 1/4 финала Россия (мол.) - ЮАР (мол.)
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