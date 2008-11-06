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Расписание матчей
Бенфика - Галатасарай
Бенфика - Галатасарай: обзор матча 06 ноября 2008
Бенфика
06.11.2008, четверг, 22:30
Кубок УЕФА, группа B, 2 тур
0 : 2
Завершен
Галатасарай
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бенфика - Галатасарай
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0
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
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2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Питер Керкап
Мо Матадар (оба - Англия)
Делегат:
Люсьен Кайсер (Люксембург)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Посещаемость:
47000 из 65647 зрителей (71%)
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