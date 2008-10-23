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Расписание матчей
Астон Вилла - Аякс
Астон Вилла - Аякс: обзор матча 23 октября 2008
Астон Вилла
23.10.2008, четверг, 23:15
Кубок УЕФА, группа F, 1 тур
2 : 1
Завершен
Аякс
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Астон Вилла - Аякс
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Помощники судьи:
Андрей Коколь
Милан Когей (оба - Словения)
Делегат:
Мигель Галан Торрес (Испания)
Стадион:
Вилла Парк
Посещаемость:
36657 из 42788 зрителей (85%)
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