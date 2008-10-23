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Расписание матчей
Севилья - Штутгарт
Севилья - Штутгарт: обзор матча 23 октября 2008
Севилья
23.10.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа C, 1 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
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Статистика матча Севилья - Штутгарт
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0
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Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
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0 : 0
06.11.2026
Алавес
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3 : 1
01.11.2026
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Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
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Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
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Германия. Бундеслига, 10 тур
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- : -
21.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
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07.11.2026
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2 : 0
03.11.2026
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Падерборн
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23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Посещаемость:
45000 из 45500 зрителей (98%)
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