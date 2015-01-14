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Монако - Генгам

14.01.2015, Среда, 19:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Кубок Лиги, 1/4 финала Монако - Генгам
Франция. Лига 1 (2014/2015)
6 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Монако 1:0 Генгам
Франция. Лига 1 (2013/2014)
36 тур
7 мая, среда 21:00 Монако 1:1 Генгам
18 тур
14 декабря, суббота 23:00 Генгам 0:2 Монако
Франция. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
16 апреля, среда 23:00 Генгам 3:1 Монако
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