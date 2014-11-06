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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ - Ливан
ОАЭ - Ливан: обзор матча 06 ноября 2014
ОАЭ
06.11.2014, четверг, 17:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Ливан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ОАЭ - Ливан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Кубок арабских наций, 2 тур
ОАЭ
1 : 1
06.12.2025
Египет
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
- : -
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 6
01.10.2026
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