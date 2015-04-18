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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Алавес
Спортинг - Алавес: обзор матча 18 апреля 2015
Спортинг
18.04.2015, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 34 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
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