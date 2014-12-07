Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Расинг
Тенерифе - Расинг: обзор матча 07 декабря 2014
Тенерифе
07.12.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Сегунда, 16 тур
1 : 0
Завершен
Расинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тенерифе - Расинг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
- : -
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
1 : 1
12.10.2026
Жирона
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
Новости команд
Все
Тенерифе
Расинг
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Примера. «Реал» разгромил «Расинг» – 3:0
1 ноября
«Расинг» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Расинга» и «Реала» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+