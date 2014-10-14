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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия - Ливан
Саудовская Аравия - Ливан: обзор матча 14 октября 2014
Саудовская Аравия
14.10.2014, вторник, 21:15
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Ливан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саудовская Аравия - Ливан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
0 : 0
10.06.2026
Сенегал
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
- : -
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 6
01.10.2026
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Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
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