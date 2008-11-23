Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Вест Хэм
Сандерленд - Вест Хэм: обзор матча 23 ноября 2008
Сандерленд
23.11.2008, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
20'
В. Бехрами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вест Хэм
Замена
Д. Ди Микеле
️️️️
К. Беллами
Замена
Э. Диуф
️️️️
К. Джонс
Замена
Л. Боа Морте
️️️️
Ж. Фобер
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Э. Рид
Замена
️️️️
С. Мальбранк
Замена
Х. Маллинс
️️️️
Л. Бойер
Желтая карточка
Л. Бойер
Желтая карточка
Ф. Бардсли
20'
ГОЛ! 0:1!
В. Бехрами
Желтая карточка
Э. Рид
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Энди Рид
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Рой Кин
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
2
Лукас Нилл
ПЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Сандерленд
25
Ник Колган
ВР
10
Теему Тайнио
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Вест Хэм
27
Ян Лаштувка
ВР
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
11
Луиш Боа Морте
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
3-2-3-2
13
Фулоп
15
Ричардсон
33
Носуорти
35
Фердинанд
4
Коллинс
27
Бардсли
11
Рид
4
Уайтхэд
10
Мальбранк
12
Сиссе
9
Джонс
3-2-3-2
31
Грин
2
Нилл
4
Апсон
39
Коллинс
36
Фобер
6
Илунга
85
Бехрами
8
Бойер
8
Паркер
39
Беллами
24
Коул
9
Джонс
21
Диуф
21
Диуф
9
Джонс
11
Рид
9
Мерфи
9
Мерфи
11
Рид
8
Бойер
8
Маллинс
8
Маллинс
8
Бойер
36
Фобер
11
Боа Морте
11
Боа Морте
36
Фобер
39
Беллами
10
Ди Микеле
10
Ди Микеле
39
Беллами
Остались в запасе
Сандерленд
Вест Хэм
25
Ник Колган
ВР
10
Теему Тайнио
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Рой Кин
27
Ян Лаштувка
ВР
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
10
Джек Коллисон
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
25
Ник Колган
ВР
10
Теему Тайнио
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
10
Джек Коллисон
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Рой Кин
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Сандерленд - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Вест Хэм
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+