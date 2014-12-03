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Эмполи - Дженоа

03.12.2014, Среда, 20:00 мск Эмполи, стадион Карло Кастеллани Италия. Кубок, 4 раунд Эмполи - Дженоа
Италия. Серия А (2014/2015)
7 тур
20 октября, понедельник 22:45 Дженоа 1:1 Эмполи
Италия. Серия А (2007/2008)
35 тур
27 апреля, воскресенье 17:00 Дженоа 0:1 Эмполи
16 тур
16 декабря, воскресенье 17:00 Эмполи 1:1 Дженоа
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