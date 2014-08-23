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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
АЕК - Рома
АЕК - Рома: обзор матча 23 августа 2014
АЕК
23.08.2014, суббота, 21:30
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча АЕК - Рома
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
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08.11.2026
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04.11.2026
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01.11.2026
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5 : 0
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