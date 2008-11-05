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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Фенербахче
Арсенал - Фенербахче: обзор матча 05 ноября 2008
Арсенал
05.11.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 4 тур
0 : 0
Завершен
Фенербахче
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Статистика матча Арсенал - Фенербахче
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0
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Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
Арсенал
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Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
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1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
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- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
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2 : 1
26.10.2026
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2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Помощники судьи:
Стефано Айрольди
Francesco Altomare (оба - Италия)
Делегат:
Харри Беен (Голландия)
Стадион:
Эмирейтс
Посещаемость:
60003 из 60355 зрителей (99%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:45 (в записи)
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