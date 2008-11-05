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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Манчестер Юнайтед
Селтик - Манчестер Юнайтед: обзор матча 05 ноября 2008
Селтик
05.11.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 4 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Селтик - Манчестер Юнайтед
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0
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Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Том Хеннинг Эвребё
(Осло)
Помощники судьи:
Гейр-Оге Холен
Даг-Роджер Неббен (оба - Норвегия)
Делегат:
Загер Герхард (Швеция)
Стадион:
Селтик Парк
Посещаемость:
58903 из 60832 зрителей (96%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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