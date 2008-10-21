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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - БАТЭ
Зенит - БАТЭ: обзор матча 21 октября 2008
Зенит
21.10.2008, вторник, 20:30
Лига Чемпионов, группа H, 3 тур
1 : 1
Завершен
БАТЭ
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Зенит - БАТЭ
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0
0
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0
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
- : -
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
0 : 2
14.10.2026
Неман
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Помощники судьи:
Бертину Кунья Миранда
Жозе Тригу (оба - Португалия)
Делегат:
Пертти Алая (Финляндия)
Стадион:
Петровский
Посещаемость:
24000
Где смотреть матч:
"Спорт" 20:00 (прямая); "НТВ+ Спорт" 01:05 (в записи)
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