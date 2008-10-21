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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фенербахче - Арсенал
Фенербахче - Арсенал: обзор матча 21 октября 2008
Фенербахче
21.10.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 3 тур
2 : 5
Завершен
Арсенал
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Статистика матча Фенербахче - Арсенал
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0
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Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
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24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Петер Фрейдфельдт
(Эскильстуна)
Помощники судьи:
Хенрик Андрен
Магнус Шеблом (оба - Швеция)
Делегат:
Жак Антенен (Швейцария)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Посещаемость:
32010 из 50509 зрителей (63%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:45 (в записи)
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