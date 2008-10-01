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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Барселона
Шахтер - Барселона: обзор матча 01 октября 2008
Шахтер
01.10.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 2 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
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Статистика матча Шахтер - Барселона
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0
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Матчи команд
Шахтер
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Шахтер
- : -
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0 : 1
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Украина. Премьер-лига, 11 тур
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2 : 0
30.10.2026
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Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Филип Шарп
Дэвид Ричардсон (оба - Англия)
Делегат:
Жан-Луи Пьетт (Франция)
Стадион:
Шахтер
Посещаемость:
25000 из 31718 зрителей (78%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая); "Спорт" 00:45 (в записи)
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