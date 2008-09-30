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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фенербахче - Динамо К
Фенербахче - Динамо К: обзор матча 30 сентября 2008
Фенербахче
30.09.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 2 тур
0 : 0
Завершен
Динамо К
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Статистика матча Фенербахче - Динамо К
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0
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Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Томас Айнваллер
(Тироль)
Помощники судьи:
Роланд Хайм
Норберт Шваб (оба - Австрия)
Делегат:
Казимиж Олешек (Польша)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Посещаемость:
35112 из 50509 зрителей (69%)
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ+ Классика" 00:45 (в записи)
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