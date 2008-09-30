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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Лион
Бавария - Лион: обзор матча 30 сентября 2008
Бавария
30.09.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 2 тур
1 : 1
Завершен
Лион
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Статистика матча Бавария - Лион
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Матчи команд
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
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07.11.2026
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Бавария
2 : 2
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Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
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Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
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- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
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2 : 0
08.11.2026
Лион
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1 : 1
05.11.2026
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Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
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Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
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2 : 0
26.10.2026
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Лига Европы, 3 тур
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3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Кирос Вассарас
(Тессалоники)
Помощники судьи:
Димитрис Бозацидис
Димитрис Сараидарис (оба - Греция)
Делегат:
Шандор Берзи (Венгрия)
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
64000 из 71437 зрителей (89%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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