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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Эйбар - Алавес
Эйбар - Алавес: обзор матча 12 августа 2014
Эйбар
12.08.2014, вторник, 20:30
Товарищеские матчи
0 : 4
Завершен
Алавес
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эйбар - Алавес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
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