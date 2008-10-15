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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Чехия - Словения
Чехия - Словения: обзор матча 15 октября 2008
Чехия
15.10.2008, среда, 19:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 3, 4 тур
1 : 0
Завершен
Словения
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Личные встречи
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Статистика матча Чехия - Словения
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 3 тур
Чехия
0 : 3
25.06.2026
Мексика
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
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