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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Россия
Германия - Россия: обзор матча 11 октября 2008
Германия
11.10.2008, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 3 тур
2 : 1
Завершен
Россия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Германия - Россия
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 0
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05.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Главный судья:
Петер Фрейдфельдт
(Эскильстуна)
Помощники судьи:
Штефан Виттберг
Хенрик Андрен (оба - Швеция)
Делегат:
Адриан Титкомб (Англия)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"Первый" 22:35 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 22:40 (прямая)
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