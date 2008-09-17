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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Фенербахче
Порту - Фенербахче: обзор матча 17 сентября 2008
Порту
17.09.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 1 тур
3 : 1
Завершен
Фенербахче
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Порту - Фенербахче
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Помощники судьи:
Давид Бенеш
Микаэль Аннонье (оба - Франция)
Делегат:
Эдуард Дервиши (Испания)
Стадион:
Драгау
Посещаемость:
38709 из 52022 зрителей (74%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 01:05 (в записи)
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