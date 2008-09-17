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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вильярреал
Манчестер Юнайтед - Вильярреал: обзор матча 17 сентября 2008
Манчестер Юнайтед
17.09.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 1 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вильярреал
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0
0
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0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Зальвер
Фолькер Вецель (оба - Германия)
Делегат:
Метин Казанциоглу (Турция)
Стадион:
Олд Траффорд
Посещаемость:
74944 из 75731 зрителей (98%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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