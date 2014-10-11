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Расписание матчей
Горняк - Горняк-Спорт
Горняк - Горняк-Спорт: обзор матча 11 октября 2014
Горняк
11.10.2014, суббота, 16:00
Украина. Первая лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Горняк-Спорт
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0
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0
0
Матчи команд
Горняк
Украина. Первая лига, 30 тур
Звезда К
2 : 1
01.06.2016
Горняк
Украина. Первая лига, 29 тур
Горняк
3 : 0
27.05.2016
Нива
Украина. Первая лига, 28 тур
Гелиос
2 : 1
21.05.2016
Горняк
Украина. Первая лига, 27 тур
Горняк
0 : 0
15.05.2016
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 25 тур
Горняк
0 : 3
06.05.2016
Нафтовик-Укрнафта
Горняк-Спорт
Украина. Первая лига, 30 тур
Гелиос
2 : 0
01.06.2016
Горняк-Спорт
Украина. Первая лига, 29 тур
Горняк-Спорт
3 : 4
27.05.2016
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 27 тур
Горняк-Спорт
2 : 0
15.05.2016
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 26 тур
Николаев
2 : 0
11.05.2016
Горняк-Спорт
Украина. Первая лига, 25 тур
Горняк-Спорт
0 : 0
07.05.2016
Десна
Информация о матче
Стадион:
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Горняк-Спорт
Милевский может продолжить карьеру в клубе первой украинской лиги
2015.12.22 11:13
Ярмоленко оформил хет-трик и забил 100-й гол за «Динамо» Киев
2015.08.23 07:55
2
«Ильичевец» спустя 15 месяцев сыграет официальный матч в Мариуполе
2015.07.17 18:00
10
«Ильичевец» спустя 15 месяцев сыграет официальный матч в Мариуполе
2015.07.17 18:00
10
Милевский может продолжить карьеру в клубе первой украинской лиги
2015.12.22 11:13
Ярмоленко оформил хет-трик и забил 100-й гол за «Динамо» Киев
2015.08.23 07:55
2
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