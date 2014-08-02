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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Валенсия - Монако
Валенсия - Монако: обзор матча 02 августа 2014
Валенсия
02.08.2014, суббота, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Валенсия - Монако
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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