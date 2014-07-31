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Лига Европы 2026/2027
Броммапойкарна - Торино
Броммапойкарна - Торино: обзор матча 31 июля 2014
Броммапойкарна
31.07.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Броммапойкарна - Торино
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
- : -
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Броммапойкарна
0 : 2
16.10.2026
Юргорден
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
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