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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Албания - Мальта
Албания - Мальта: обзор матча 10 сентября 2008
Албания
10.09.2008, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 1, 2 тур
3 : 0
Завершен
Мальта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Албания - Мальта
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
- : -
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
0 : 2
05.06.2026
Мальта
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
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