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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Франция
Австрия - Франция: обзор матча 06 сентября 2008
Австрия
06.09.2008, суббота, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 7, 1 тур
3 : 1
Завершен
Франция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Австрия - Франция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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