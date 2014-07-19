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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Уимблдон - Челси
Уимблдон - Челси: обзор матча 19 июля 2014
Уимблдон
19.07.2014, суббота, 23:00
Товарищеские матчи
2 : 3
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уимблдон - Челси
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0
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0
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 16 тур
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