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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Престон - Ливерпуль
Престон - Ливерпуль: обзор матча 19 июля 2014
Престон
19.07.2014, суббота, 22:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Престон - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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03.11.2026
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2 : 0
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Престон
1 : 1
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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