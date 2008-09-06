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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Люксембург - Греция
Люксембург - Греция: обзор матча 06 сентября 2008
Люксембург
06.09.2008, суббота, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 2, 1 тур
0 : 3
Завершен
Греция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Люксембург - Греция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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