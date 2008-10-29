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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Челси
Халл Сити - Челси: обзор матча 29 октября 2008
Халл Сити
29.10.2008, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Челси
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Статистика матча Халл Сити - Челси
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Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 0
07.11.2026
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2 : 2
31.10.2026
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25.10.2026
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Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:40 (прямая)
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