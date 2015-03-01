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Сьон - Люцерн

01.03.2015, Воскресенье, 18:00 мск Сьон, стадион Тюбилон Швейцария. Суперлига, 22 тур Сьон - Люцерн
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
11 тур
5 октября, воскресенье 15:45 Сьон 3:1 Люцерн
1 тур
20 июля, воскресенье 15:45 Люцерн 1:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
32 тур
3 мая, суббота 21:45 Люцерн 0:1 Сьон
24 тур
9 марта, воскресенье 19:00 Сьон 3:2 Люцерн
14 тур
2 ноября, суббота 22:45 Сьон 3:0 Люцерн
4 тур
4 августа, воскресенье 18:00 Люцерн 1:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
35 тур
29 мая, среда 22:30 Люцерн 2:0 Сьон
26 тур
6 апреля, суббота 21:45 Сьон 2:1 Люцерн
12 тур
7 октября, воскресенье 15:45 Сьон 3:2 Люцерн
3 тур
29 июля, воскресенье 18:00 Люцерн 0:3 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
36 тур
23 мая, среда 22:15 Сьон 1:3 Люцерн
25 тур
17 марта, суббота 20:45 Люцерн 0:0 Сьон
10 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Люцерн 2:0 Сьон
5 тур
13 августа, суббота 19:45 Сьон 1:1 Люцерн
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
10 мая, вторник 21:45 Сьон 3:2 Люцерн
27 тур
9 апреля, суббота 19:45 Люцерн 0:1 Сьон
13 тур
30 октября, суббота 19:45 Сьон 4:1 Люцерн
4 тур
8 августа, воскресенье 15:45 Люцерн 2:3 Сьон
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
30 тур
14 апреля, среда 21:45 Люцерн 1:1 Сьон
25 тур
20 марта, суббота 19:45 Сьон 5:2 Люцерн
10 тур
24 сентября, четверг 21:45 Люцерн 1:2 Сьон
1 тур
22 июля, среда 21:45 Сьон 3:1 Люцерн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
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