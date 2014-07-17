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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Петролул - Фламуртари
Петролул - Фламуртари: обзор матча 17 июля 2014
Петролул
17.07.2014, четверг, 20:30
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Фламуртари
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Статистика матча Петролул - Фламуртари
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Матчи команд
Петролул
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
- : -
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Петролул
1 : 1
17.10.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 11 тур
Фарул
3 : 1
11.10.2026
Петролул
Фламуртари
Лига Европы, 2 раунд
Фламуртари
1 : 3
24.07.2014
Петролул
Лига Европы, 2 раунд
Петролул
2 : 0
17.07.2014
Фламуртари
Лига Европы, 1 раунд
Гонвед
2 : 0
12.07.2012
Фламуртари
Лига Европы, 1 раунд
Фламуртари
0 : 1
05.07.2012
Гонвед
Лига Европы
Яблонец
5 : 1
21.07.2011
Фламуртари
Информация о матче
Стадион:
Илие Оана
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«Ахмат» объявил о первом летнем трансфере
25 мая
1
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
2017.10.27 08:30
1
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
2017.10.27 08:30
1
«Ахмат» объявил о первом летнем трансфере
25 мая
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