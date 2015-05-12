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Новокузнецк - Якутия

12.05.2015, Вторник, 14:30 мск Новокузнецк, стадион Металлург Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур Металлург - Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
15 тур
30 сентября, вторник 12:30 Якутия 1:1 Новокузнецк
5 тур
10 августа, воскресенье 14:00 Новокузнецк 4:3 Якутия
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
42 тур
1 июня, пятница 16:00 Якутия 3:0 Новокузнецк
16 тур
11 июля, понедельник 15:30 Новокузнецк 2:1 Якутия
14 тур
30 июня, четверг 00:00 Якутия 1:3 Новокузнецк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байкал 24 11 11 2 37:18 +19 44
2. Иртыш 24 12 7 5 35:17 +18 43
3. Новокузнецк 24 11 10 3 38:19 +19 43
4. Смена К-А 24 10 8 6 25:20 +5 38
5. Чита 24 10 6 8 27:30 -3 36
6. Динамо Брл 24 10 4 10 43:39 +4 34
7. Якутия 24 6 2 16 28:47 -19 20
8. Сибирь-2 24 5 5 14 27:40 -13 20
9. Томь-2 24 5 3 16 25:55 -30 18
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