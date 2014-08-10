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Расписание матчей
Металлург - Якутия
Новокузнецк - Якутия: обзор матча 10 августа 2014
Новокузнецк
10.08.2014, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 5 тур
4 : 3
Завершен
Якутия
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Статистика матча Новокузнецк - Якутия
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Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Сахалин
3 : 0
29.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Смена
3 : 0
26.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Иртыш
2 : 1
17.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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Новокузнецк
Якутия
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
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