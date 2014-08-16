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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Текстильщик - Зенит-2
Текстильщик - Зенит-2: обзор матча 16 августа 2014
Текстильщик
16.08.2014, суббота, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
3 : 1
Завершен
Зенит-2
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Статистика матча Текстильщик - Зенит-2
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Матчи команд
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