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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Майнц
Штутгарт - Майнц: обзор матча 09 мая 2015
Штутгарт
09.05.2015, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Майнц
66'
Д. Дидави
78'
Ф. Костич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Майнц
Замена
О. Ромеу
️️️️
С. Ди
90'
+1
Замена
Т. Вернер
️️️️
Ф. Костич
88'
87'
Замена
К. Клеменс
️️️️
Н. Бунгерт
ГОЛ! 2:0!
Ф. Костич
78'
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Дидави
76'
75'
Замена
П. де Бласис
️️️️
Й. Гайс
Желтая карточка
Д. Дидави
68'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дидави
Пас отдал
С. Ди
66'
46'
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
К. Мориц
14'
Желтая карточка
Н. Новески
Желтая карточка
Ф. Кляйн
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
4-2-2-2
26
Ульрайх
17
Кляйн
22
Рюдигер
5
Швааб
32
Баумгартль
4
Гентнер
20
Ди
18
Костич
10
Дидави
22
Харник
10
Гинчек
4-1-3-1-1
1
Кариус
16
Белл
26
Бунгерт
4
Новески
19
Бенгтссон
14
Баумгартлингер
29
Самперио
18
Мориц
30
Гайс
10
Малли
30
Оказаки
10
Дидави
44
Максим
44
Максим
10
Дидави
20
Ди
21
Ромеу
21
Ромеу
20
Ди
18
Костич
11
Вернер
11
Вернер
18
Костич
18
Мориц
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
18
Мориц
26
Бунгерт
17
Клеменс
17
Клеменс
26
Бунгерт
30
Гайс
8
де Бласис
8
де Бласис
30
Гайс
Остались в запасе
Штутгарт
Майнц
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
1
Стефанос Капино
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Штутгарт - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
МХПАрена
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