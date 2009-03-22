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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - ПСЖ
Тулуза - ПСЖ: обзор матча 22 марта 2009
Тулуза
22.03.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 29 тур
4 : 1
Завершен
ПСЖ
6'
Б. Бергуньо
40'
А. Жиньяк
44'
М. Сиссоко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - ПСЖ
Желтая карточка
К. Шантом
Замена
М. Берсон
️️️️
Э. Дидо
Замена
К. Пентекот
️️️️
А. Жиньяк
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Л. Жюли
Замена
П. Сезар
️️️️
Б. Бергуньо
Желтая карточка
Э. Капу
Замена
К. Шантом
️️️️
Ж. Клеман
ГОЛ! 3:0!
М. Сиссоко
ГОЛ! 2:0!
А. Жиньяк
Пас отдал
М. Фофана
ГОЛ! 1:0!
Б. Бергуньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Седрик Каррассо
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
25
Жером Ротен
ПП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
15
Паулу Сезар
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
14
Матье Берсон
ЦП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
4-1-2-2
16
Каррассо
3
Конгре
4
Четто
2
Фофана
12
М'Бенге
6
Капу
17
Дидо
17
Сиссоко
10
Жиньяк
20
Бергуньо
3-5-1
1
Ландро
2
Сеара
22
Арман
13
Траоре
0
Жюли
29
Сессеньон
0
Макелеле
11
Клеман
25
Ротен
99
Оаро
20
Бергуньо
15
Сезар
15
Сезар
20
Бергуньо
17
Дидо
14
Берсон
14
Берсон
17
Дидо
10
Жиньяк
9
Пентекот
9
Пентекот
10
Жиньяк
11
Клеман
8
Шантом
8
Шантом
11
Клеман
0
Жюли
88
Луйиндула
88
Луйиндула
0
Жюли
Остались в запасе
Тулуза
ПСЖ
16
Оливье Блондель
ВР
23
Альбен Эбондо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
Главный тренер
Ален Казанова
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Остались в запасе
16
Оливье Блондель
ВР
23
Альбен Эбондо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
Остались в запасе
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча Тулуза - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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